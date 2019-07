Nairo Quintana i Mikel Landa perden segons en la crono per equips de Brussel·les

Segon dia del Tour 2019 i primer en què alguns ciclistes cridats a ser importants a la classificació general els va tocar el rebre. La crono per equips va donar un cop de mà a Geraint Thomas i Egan Bernal, mentre que va ser com una clatellada per a d'altres com ara Mikel Landa i Nairo Quintana, que van perdre alguns segons. L'etapa se la va adjudicar l'equip holandès Team Jumbo-Visma, el més ràpid en completar el recorregut de 27,6 quilòmetres amb sortida i arribada a Brussel·les. El temps final va ser de 28:58. El resultat permet a Mike Teunissen mantenir el mallot groc de líder de la general, el mateix que va aconseguir el dissabte després de la jornada inaugural en batre Peter Sagan a l'esprint.

Tot i ser l'últim en sortir, el Jumbo-Visma va destrossar en 20 segons la marca del Team Ineos. El temps del conjunt britànic, un 29:18 que va marcar tota la jornada fins al desenllaç final. A part de Teunissen, que continua primer a la general, quatre dels seus companys d'equip ocupen les cinc primeres posicions de la classificació. El belga Wout van Aert, l'holandès Steven Kruijswijk, l'alemany Tony Martin i el neozelandès George Bennett. Tots ells el segueixen a deu segons de distància. De la seva banda, l'Ineos té el seu primer representant a la general en l'italià Gianni Moscon.

El bon paper de l'Ineos va servir perquè Geraint Thomas i Egan Bernal aconseguissin un bon temps, tot veient com alguns dels seus teòrics rivals en la lluita pel podi perdessin pistoanda. És el cas de l'equip Movistar d'Eusebio Unzué, que va cedir 45 segons respecte als britànics. D'aquesta manera, cop dur per a Mikel Landa i Nairo Quintana. No van ser els únics que es van veure perjudicats. El francès Romain Bardet, de l'AG2R, i també Richie Porte, del Trek, van cedir gairebé un minut respecte l'Ineos. Nibali (Bahrain) va tenir més sort i va perdre 14 segons, pels 21 del ferit Jakob Fulgsang (Astana).