Quim Fontané es queda «molt a prop» de revalidar el campionat del món a Sort

Una plata no és un or, però com si ho fos. Un èxit, això segur. Majúscul. Sobretot si s'aconsegueix en un mundial. Ara bé, el gironí Quim Fontané, palista del Club Piragüisme Salt-Ter, era el vigent campió del món de caiac d'estil lliure. Volia revalidar el títol, aquest era l'objectiu. No va poder ser i per molt poc. Ara bé, Fontané va penjar-se l'argent, un altre èxit a la seva carrera i quan està a punt de complir 26 anys. La nit del dissabte a diumenge va competir a Sort i els seus 1.260 punts no li van servir per tornar a guanyar l'or.

«El que buscàvem era el títol mundial i hi hem estat molt a prop. És una llàstima, però també estic content de la meva actuació al mundial i de coronar-me subcampió del món. Ara el que toca és pensar ja en la següent temporada i en el proper campionat del món». Això és el que va declarar Fontané després de veure com el nord-americà Dane Jackson pujava al capdamunt del podi. Era el seu principal rival i va aconseguir 1.406.67 punts per penjar-se l'or. La tercera posició va ser per al francès Sebastian Devred, amb 1.211.67 punts, repetint el bronze del campionat del món del 2017. El quart va ser el també francès Tom Dolle, amb 1.090 punts. El cinquè, l'irlandès David McClure (943.33 punts) i campió del Galway Fest d'aquest any.

Vinculat al món del piragüisme des que tenia 9 anys, Fontané va especialitzar-se el 2004 en la modalitat d'estil lliure, proclamant-se campió del món el 2017 a San Juan, Argentina.