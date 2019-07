Albert Sàbat: «Em feia molta il·lusió tornar a jugar a Fontajau»

«Sempre he volgut jugar a Fontajau i estic molt agraït al Bàsquet Girona per tornar-me a donar aquesta oportunitat». Així ha començat Albert Sàbat (Llagostera, 1985) la seva tercera etapa Fontajau, la primera va ser amb el Casademont a l'ACB i la segona amb el Sant Josep a LEB Or, canviant l'Obradoiro de la màxima categoria per baixar a LEB Plata en una trajectòria que Sàbat assegura no veure com fer passes enrere tot i aquesta temporada haver jugat una vintena de partits com a titular a l'ACB: «Jo no m'ho prenc així, si hagués esperat un temps no sé que m'hauria sortit d'ACB, però jo tenia moltes ganes de tornar i no m'importa la categoria sinó el projecte que crec que té ganes de créixer».

De moment, Sàbat i la renovació del també base Sergi Costa són les dues úniques cares confirmades del nou projecte que continuarà entrenant Àlex Formento i, per això, el base llagosterenc no ha volgut parlar encara de la lluita per un possible ascens a LEB Or: «Encara no sabem quina plantilla tindrem i és molt aviat per parlar d'això, he aconseguit diferents ascensos i en els diferents equips on he estat el que ens ha anat bé és no parlar-ne gaire i centrar-nos en el treball del dia a dia».

Al costat de Sàbat, tant el director esportiu i entrenador Àlex Formento com el vocal esportiu de la directiva del Bàsquet Girona Oriol Solà Gimferrer, no van escatimar elogis cap a la figura del base de Llagostera. «Crec que el seu fitxatge és el paradigma del que vol ser una plantilla el màxim de competitiva per lluitar pels nostres objectius i, sobretot, per engrescar l'afició gironina que vingui a Fontajau», va dir Solà mentre que Formento no va dubtar a definir Albert Sàbat com el «millor jugador que podríem incorporar per al nostre projecte analitzant tots els paràmetres que es busquen que s'està confeccionant una plantilla.