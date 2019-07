Un mite a Fontajau: les 12 medalles de Laia Palau

«Laia Palau, campiona; Sonja Petrovic, al cinc ideal de l'Eurobasket, i Brittney Sykes, 29 punts, 10 rebots i 4 assistències ahir a la WNBA. Uni Girona, voleu dir que al setembre encara quedaran abonaments lliures?», es preguntava Pere Puig, el director esportiu del club, en un tuit poques hores després que tres jugadores de l'equip d'aquesta temporada destaquessin per un motiu o altre. L'aficionat de Fontajau ja tindrà temps de descobrir les habilitats de Sykes i Petrovic. De moment el que té clar és que podrà gaudir una temporada més d'un autèntic mite del bàsquet femení. Amb l'or de diumenge a Sèrbia en l'Europeu, la base de l'Uni ja ha guanyat una dotzena de medalles amb la selecció espanyola des que és sènior, i supera fins i tot, per una, els registres de Pau Gasol. I per postres tanca un altre curs d'èxit, en el qual, als 39 anys, ha conduït l'equip d'Èric Surís al títol de lliga.

Palau va debutar amb la selecció espanyola absoluta el 2002, a la Xina, en un Mundial. Tenia 21 anys. Des d'aleshores suma 12 metalls. Sis bronzes (quatre en europeus i dos en mundials), tres plates (Europeu, Mundial i Jocs Olímpics) i tres ors (europeus). Ara, amb 39 anys, la capitana continua sense visualitzar la retirada. De fet, des de peu de pista, el mateix dia que l'Uni guanyava la Lliga Dia davant del Perfumerías Avenida a Fontajau, ella mateixa s'afanyava a dir que seguiria a l'equip. Tenia una clàusula al contracte per la qual el segon any a Girona era opcional, en funció de la seva decisió de seguir en actiu. No va fer falta preguntar-li res. I com que aquest any seguirà lluitant amb la mateixa ambició que a principi de segle, amb un Uni que defensarà el títol de lliga i retorna a l'Eurolliga, ja hi ha qui, amb els Jocs a la cantonada, la imaginen competint a Tòquio. Espanya ja té el bitllet per al preolímpic (es jugarà el febrer de l'any que ve). Com a mínim s'espera que sigui allà per donar un cop de mà a la selecció de Lucas Mondelo i garantir la classificació. De moment ahir va garantir que «si el cos i les cames m'acompanyen, estaré al preolímpic».

Palau, que farà 40 anys al setembre, va dir després d'aterrar a Madrid amb la resta de l'expedició espanyola que «el que vingui tindré ganes de fer-ho, en cas contrari, no ho faré». «I espero que sigui en aquest grup, perquè és un plaer pertànyer a aquest equip», va afegir. La jugadora de l'Uni va assegurar que «hem fet llegenda».

Set medalles seguides

L'or que Palau es va penjar a Sèrbia diumenge és la setena medalla seguida per a la selecció espanyola. I en aquesta ratxa triomfant, que va arrencar el 2013, una gironina hi ha tingut un paper de gran rellevància. Marta Xargay, la joia del bàsquet femení de Girona, col·lecciona títols i medalles, amb 28 anys, amb la mateixa voracitat que la base de l'Uni. Contra França va ser determinant. Va anotar 23 punts i va ser la líder de l'equip de Mondelo. En la seva etapa com a sènior suma set metalls amb la selecció i té corda per a estona.

Així, com Palau, amb qui ha compartit selecció tots aquests anys, la base gironina ha guanyat una medalla internacional cada estiu des de 2013, això sense comptar les que acumula en categories de promoció. Té dos ors (2013 i 2017) i un bronze (2015) en europeus; una plata (2014) i un bronze (2018) en mundials, i una plata als Jocs de 2016 a Río. Xargay seguirà aquesta temporada al Dinamo Kursk, un dels equips més potents d'Europa.

L'estiu també és temps d'èxit per a una altra jugadora de Girona amb cartell internacional. Per a Queralt Casas, de 26, l'Eurobasket li ha servit la tercera medalla. Amb Espanya ja hi havia guanyat l'or europeu de 2013 i el bronze del Mundial de 2018. Ara hi afegeix un altre or. Aquesta temporada Casas, que com Xargay ha tastat la WNBA i ha jugat en clubs contrastats de França, Turquia i Hongria, torna a la Lliga Dia per reforçar l'ambiciós projecte del València.