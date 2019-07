Rafa Nadal passa a quarts de final per la via ràpida

Ahir es van disputar tots els vuitens de final de Wimbledon on Rafa Nadal va fer un bon paper. El de manacor es va desfer del portuguès Joao Sousa en tres sets (6-2, 6-2 i 6-2) per passar a quarts de final on ja l'espera Sam Querrey. Pel que fa la resta d'espanyols, Roberto Bautista va guanyar també en tres sets a Benoît Piere mentre que Fernando Verdasco va perdre contra David Goffin. Per la seva banda Djokovic va eliminar Ugo Humbert.