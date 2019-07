L'Olot i el Llagostera competiran amb catalans, valencians i aragonesos

La reunió de la Comissió de Segona B de la RFEF ha servit aquest migdia per aprovar els quatre grups de Segona B per aquesta temporada. Tot i que hi havia diverses propostes a sobre de la taula, finalment s'ha optat per una que inclou el Llagostera i l'Olot, els dos representants gironins, al grup III, amb la resta d'equips catalans, els dos aragonesos i els set valencians. A diferència del curs passat, els balears han deixat el grup III i passen al primer. Aquesta decisió ha aixecat polèmica perquè en aquest grup hi ha desplaçaments molt llunyans.



Els grups

Grupo 1

Galícia (Racing de Ferrol, Pontevedra, Coruxo, Celta B), Astúries (Oviedo Vetusta, Sporting B, Langreo, Marino), Madrid (Getafe B, Majadahonda, Atlètic B, Castilla, Sanse, Inter Madrid, Las Rozas), Balears (Peña Deportiva, Eivissa, Atlètic Balears), Canàries (Las Palmas B) i Melilla.

Grupo 2

País Basc (Barakaldo, Bilbao Athletic, Sanse, Leioa, Amorebieta, Arenas, Real Unión, Alavés B), Navarra (Osasuna B, Izarra, Tudelano), La Rioja (Haro, UD Logroñés, Calahorra) i Castella i Lleó (Cultural, Guijuelo, Unionistas, Salmantino, Burgos, Valladolid B).

Grupo 3

Catalunya (Llagostera, Reus, Nastic, Cornellà, Espanyol B, Lleida, Badalona, Barça B, Sabadell, Prat i Olot).

Aragó (Ebro i Egea), i València (Oriola, Hèrcules, Vila-real B, Atlètic Llevant, València Mestalla, Castelló i La Nucía)

Grupo 4

Andalusia (Còrdova, Recreativo, Marbella, San Fernando, Sevilla Atlètic, Linense, Sanluqueño, Rec. Granada, Algeciras i Cadis B), Múrcia (Yeclano, Cartagena, UCAM i R. Múrcia), Extremadura (Mèrida, Badajoz i Don Benito) i Castella La Manxa (Talavera, Villarrubia i Villarrobledo).