L'Olot i el Llagostera tindran rivals catalans, valencians i aragonesos

L'inici d'una nova temporada arriba. És hora de moviments als despatxos, benvingudes a nous jugadors que volen il·lusionar la seva nova afició; i d'adeus, amb bon gust de boca, a jugadors que no han donat allò que se'ls exigia, o, amb gust agredolç, a futbolistes que han pogut marcar una època al teu club. És moment, també, de planificar pretemporades. Amb tot el que comporta: quadrar entrenaments, determinar quants partits disputaràs abans de l'inici de competició o determinar quins seran els teus rivals en aquells partits previs a la Lliga que denoten il·lusió i indiferència per igual. Però entremig toca saber contra quins equips t'enfrontaràs al llarg de l'eterna i dura Lliga.

Ahir, precisament, es van donar a conèixer els quatre grups de la Segona Divisió B. L'Olot i el Llagostera tindran, al grup tercer, rivals catalans, valencians i aragonesos en una categoria de gran exigència, perquè després de 38 jornades qui busqui fer el salt al futbol professional s'ho ha de jugar tot en un play-off. Els olotins, que de moment s'han reforçat amb els fitxatges del davanter Joel Arimany (Màlaga) i del migcampista Albert Vivancos 'Vivi' (Salmantino), ja saben què és jugar aquí. La temporada passada van ser desens amb 48 punts. Aquest any serà el tercer de manera consecutiva que el nom del club garrotxí apareixi en el llistat d'equips de Segona Divisió B.

L'altre representant gironí és el Llagostera. I ser aquí té molt de mèrit. L'equip blaugrana s'ha guanyat formar part d'aquesta categoria després de fer el curs passat una temporada per emmarcar que li ha servit per corregir el descens de fa dos anys amb un nou ascens a la categoria de bronze. Ho van fer per la via ràpida, desfent-se del Portugalete en l'eliminatòria de campions de Tercera. Els d'Oriol Alsina van guanyar la Lliga del grup català, on van sumar 83 punts, tres unitats més que l'Hospitalet, i superant la que va ser la darrera prova de foc de l'any: el Play-off d'ascens. El club llagostarenc ja està treballant per tal d'afrontar la temporada el millor possible amb les incorporacions, fins el moment, de Nahuel Arroyo (Horta), David Garcia (Hospitalet), Adrià Lledó (Horta) i Kuku Kanteh (Sant Andreu).

Per la nova temporada la Federació Espanyola de futbol ha establert algunes variacions a l'hora de formar els diferents grups de la Segona Divisió B. El grup tercer, on romandran els dos equips gironins, estarà format per equips de Catalunya, d'Aragó i de la Comunitat Valenciana. El canvi que ha sofert aquest grup és l'exclusió dels equips de les Illes Balears que jugaran al grup primer. Si s'hagués mantingut el criteri de la temporada passada, el grup III hauria tingut 23 equips. Als Balears no els va agradar gens la modificació, perquè hauran d'afrontar llargs viatges a Canàries, Astúries i Galícia. Ara el grup III passa a estar format per Llagostera, Reus, Nàstic, Cornellà, Espanyol B, Lleida, Badalona, Barça B, Sabadell, Prat, Olot, Oriola, Hèrcules, Vila-real B, Atlètic Llevant, València B, Castelló, La Nucía, Ebro i Ejea. El calendari se sortejarà en els propers dies.