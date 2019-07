El Barça confia poder presentar el fitxatge de Griezmann el cap de setmana

El FC Barcelona ja ho té tot preparat perquè en escassos dies el jugador francès Antoine Griezmann pagui la clàusula de rescissió de contracte que li permeti sortir de l'Atlètic de Madrid i sigui presentat com a nou jugador del FC Barcelona. El Barcelona espera que el futbolista ja pugui vestir-se de blaugrana aquest cap de setmana, encara que no està concretat el dia. No obstant això, sí que té clar el club que la posada en escena de l'encara jugador de l'Atlètic de Madrid se sortirà de la litúrgia de les presentacions dels últims anys, ja que el Camp Nou no està habilitat, ni tampoc el Miniestadi.

En el cas del Camp Nou, el club ha decidit aixecar tota la gespa perquè estigui llest el nou de cara al partit del Gamper contra l'Arsenal, el 4 d'agost, mentre que el Miniestadi està ocupat amb la «Messi10 Challenge La lliga Summer Edition». Així, tot apunta a una presentació sense públic, restringida a poques persones i que podria ser tant a la tribuna del Camp Nou com a l'Auditori 1899.

Antoine Griezmann (28 anys) ha d'abonar a la seu de la Lliga la clàusula de rescissió de contracte, xifrada en 120 milions d'euros, que l'alliberarà del seu actual equip per convertir-se en nou jugador del Barcelona. En el moment que es produeixi aquest pagament, el club català anunciarà el seu fitxatge, un contracte que serà per als pròxims cinc anys.

Amb l'arribada de Griezmann a Barcelona, l'equip català es fa amb el tercer reforç per aquest curs, després de l'arribada del migcampista Frenkie de Jong i el porter Neto. El Barcelona serà l'últim equip de la Lliga a iniciar la pretemporada. Aquest diumenge estan citats els jugadors per a les proves mèdiques i el dilluns 15 de juliol serà el primer dia d'entrenament, en el qual ja s'espera que hi sigui Griezmann, un cop el fitxatge s'hagi oficialitzat.