D'Herrera a César Bicker: un altre uruguaià al Figueres

El Figueres tindrà aquesta temporada a la plantilla un altre futbolista uruguaià, el migcampista César Bicker, trenta anys després de l'eclosió, a l'Alt Empordà, de l'internacional Pepe Herrera. El carriler va fitxar per la Unió l'estiu de 1989, amb l'equip a Segona A, i va aprofitar l'aparador que li va donar per fer el salt a la Primera Divisió italiana, via el Cagliari. La Unió hi va fer diners, amb aquest jugador, perquè comprat a Peñarol per entre 15 i 20 milions de pessetes el va traspassar un any més tard per 30 (180.000 euros). L'operació es va tancar a Udine, amb Herrera concentrat en la seva selecció preparant els vuitens de final del Mundial d'Itàlia'90.

Ara qui arriba a Vilatenim és César Bicker (Rocha FC, de la Segona divisió B nacional d'Uruguai), convertit en el sisè fitxatge del Figueres d'aquest estiu. De 26 anys i format a les categories inferiors del Montevideo Wanderers, va ser escollit la setmana passada com a millor jugador del Training camp Barcelona Costa Brava 2019 que es va fer al Nou Estadi de Palamós. Una mena d' Operación Triunfo organitzada per l'empresa JPPRO Barcelona que vol servir de trampolí en el futbol espanyol a jugadors sense equip. L'exdirectiu del Barça Toni Freixa i l'exagent de futbolistes Josep María Minguella constaven com a membres del tribunal avaluador. Bicker és un banda dreta que pot actuar d'interior o com a extrem i que arriba a Figueres buscant una oportunitat per obrir-se camí a Europa encara que sigui començant per la Tercera Divisió espanyola.

«Té molta gana i va ser el millor dels 22 futbolistes que van anar al Trainning Camp de Palamós», explica el gerent de la Unió, Javi Salamero, que era dissabte a la grada del Nou Estadi al costat del tècnic Xavi Agustí. Amb mitja part del partidet que li van veure jugar en van tenir prou. «Vam buscar la seva representant i el vam fitxar. Ens pot aportar molt», destaca Salamero. Achille Emaná i Casado són alguns dels altres futbolistes que es van fer veure aquell dia a Palamós.

Per a Bicker l'exemple d'Herrera és ben vàlid, tot i que el carriler, quan va aterrar a l'Empordà, ja tenia cartell. En aquella temporada 1989/90 el Figueres va tenir tres entrenadors (Joaquín Peiró, a qui Jesús Gil es va endur a l'Atlètic a mitja temporada; Jaume Olivé i Paco Martínez) però això no va impedir que Herrera destaqués amb tots. El Cagliari va ser qui es va moure amb més celeritat per endur-se'l. Allà va estar-hi cinc anys i després va jugar a l'Atalanta i al Cruz Azul mexicà, abans de tornar a l'Uruguai. Trenta anys després, a Vilatenim hi aterra un altre futbolista uruguaià amb tantes o més ganes de triomfar.