Gerard Sevillano és el segon fitxatge del Bàsquet Girona

Tercer moviment confirmat a la plantilla del Bàsquet Girona. Després de la incorporació del base de Llagostera Albert Sàbat (Obradoiro) i de la renovació del que serà l'altre director de joc de l'equip, Sergi Costa, el club de Fontajau ha fet oficial avui el fitxatge de Gerard Sevillano. L'aler badaloní de 25 anys i 1.96 d'alçada ha estat aquesta darrera temporada una de les peces claus del Marín Peixe Galego que, de manera sorprenent, va acabar pujant de LEB Plata a LEB Or. Bon coneixedor de les categories de la FEB, va jugar tres temporades a LEB Or amb el Lleida, Sevillano és un jugador amb capacitat per anotar amb el seu tir exterior i té ofici per ajudar en el rebot i en defensa.