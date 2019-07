Serena Williams i Simona Halep jugaran la final de Wimbledon

La tennista nord-americana Serena Williams i la romanesa Simona Halep disputaran la final de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, després d'atropellar ahir la txeca Barbora Strýcová (6-1, 6-1) i la ucraïnesa Elina Svitolina ( 6-1, 6-3), respectivament.

Avui, arriba el torn per a les dues semifinals masculines. Per un costat, l'etern duel entre Rafa Nadal i Roger Federer i per l'altre Novak Djkovic contra el valencià Roberto Bautista.