Teuns i Ciccone s'emporten l'etapa i el lideratge en el Tour

El ciclista belga Dylan Teuns (Bahrain) va guanyar ahir la sisena etapa del Tour de França amb final a l'ascensió de La Planche des Belles Filles, en ser el més fort en una escapada formada gairebé d'inici i superar un Giulio Ciccone (Trek que es posa nou líder de la cursa, malgrat l'esforç de Julian Alaphilippe (Deceuninck).

Teuns es va dur l'etapa, Ciccone el liderat tot i no poder amb el belga a la duríssima rampa en graveta de fins al 24% de pendent màxim, un autèntic mur que va ser un gran espectacle. L'escapada va tenir el beneplàcit del gran grup, que quan va voler posar marxa de persecució va veure que no arribaven a temps. Tot i això, la lluita particular d'Alaphilippe per retenir el groc, o els intents de trencar la carrera a la primera setmana van posar emoció a l'etapa.