Rubiales s'enfronta a Tebas i reitera que no hi haurà partits els divendres

No ha començat la Lliga, encara queda un mes, i ja tenim un altre episodi de la guerra entre la Federació Espanyola de Futbol i la Lliga de Futbol Professional. O el que és el mateix, entre Luis Rubiales i Javier Tebas. Aquest últim tracta sobre els horaris de les tres primeres jornades de Lliga que es van donar a conèixer ahir. El motiu d'aquest enfrontament és la programació dels partits en dilluns i divendres, dates que la Federació Espanyola de futbol pretenia esborrar del mapa d'una vegada per totes. Després d'assabentar-se dels horaris de les primeres jornades de competició, Luis Rubiales ha desautoritzat a la Lliga de Futbol Professional a celebrar el partit entre l'Athletic de Bilbao i el FC Barcelona (divendres, 16 d'agost a les 9 del vespres) que serviria com a apertura per la nova temporada. L'ennuig del president de la Federació, que va ser immediat, es va fer public a través d'un missatge en el seu compte de Twitter on exposa que «La RFEF no autoritza a la Lliga a jugar els divendres i els dilluns».

Des de la seva arribada a la presidència de la Federació, Luis Rubiales sempre ha reiterat la idea de no jugar els divendres i els dilluns competició de lliga. Una missió que pretenia dur-la a terme per la temporada 2019-20. En canvi, el president de la Lliga de Futbol Professional sempre ha sigut un clar defensor de jugar partit en aquestes dues dates. Una oposició de idees, que ni amb una nova temporada per encetar, sembla ser que tindrà fi. Sinó tot el contrari, Javier Tebas vol demostrar que agafa la paella pel mànec i ha establert per la primera jornada de campionat, a part de l'Athletic-Bilbao de divendres, dos partits més pel dilluns: el Mallorca-Eibar i el Betis-Valladolid .