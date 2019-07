El Sarrià començarà el 7 d'agost la seva primera pretemporada a Plata

El Sarrià té ganes d'encetar el nou curs. Una nova temporada marcada per l'estrena de l'equip sarrianenc a la Divisió d'Honor Plata. Però abans és moment de planificar la pretemporada amb noves arribades i estructurar-la amb partits amistosos que serveixin a l'equip agafar forma i embranzida per començar de la millor manera la lliga. De fitxatges a Sarrià ja se n'estan realitzant, aquesta mateixa setmana es van fer oficials les incorporacions de l'extrem dret Roc Segarra i de l'extrem esquerra Isaac Alemán provinents del Palautordera i del Montequinto de Sevilla respectivament. Tant Segarra com Alemán, que es sumen a en Pau Palacios i a en Gerard March com a cares noves sarrianenques, saben que començaran la pretemporada la segona setmana d'agost.

L'inici dels entrenaments previs a l'il·lusionat temporada a Divisió d'Honor Plata serà el proper dimecres dia 7 d'agost. L'equip dirigit pel nou entrenador Salva Puig haurà d'esperar 11 dies per disputar el primer partit de preparació. Serà el diumenge 18 d'agost quan el Sarrià rebi el Granollers de la Lliga Asobal en les semifinals de la Supercopa Catalunya. Si guanyen a l'equip vallesà jugarien una hipotètica final contra el vencedor de l'altre encreuament entre el FC Barcelona i La Roca. El segon partit amistós del Sarrià també serà al feu gironí i serà contra el filial blaugrana el dissabte 31 d'agost. Sense temps per descansar, un dia després visitaran la pista del Sant Quirze del Vallès. La setmana següent els esperen dos partits més de preparació: dimecres 4 de setembre rebran l'Handbol Garbí i dos dies més tard, el divendres 6 de setembre, també a casa, jugaran contra l'Handbol Banyoles.