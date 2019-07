El «Follow me» del PA Maçanet es queda a tocar del podi

Deia aquesta mateixa setmana Sandra Casadevall, directora tècnica i també patinadora del PA Maçanet, que «més motivador que un Mundial a casa no hi pot haver res». A les selvatanes, en la categoria de grups petits, de motivació no els en va faltar gens ni mica. Gran actuació amb una coreografia, Follow me, que va servir per guanyar el campionat provincial, a part d'un segon lloc en el català i una tercera posició a l'estatal. Sempre al podi fins ahir, als Roller Games de Barcelona. Al Palau Sant Jordi, no va ser suficient signar un número més que notable. Les de Casadevall van tancar la competició amb un quart lloc. La prova se la va adjudicar el CP l'Aldea, un dels favorits tot i la tercera posició final en el darrer europeu. Van completar el podi el CP Gondomar gallec i el Roma Roller Team. Precisament l'equip italià, un dels últims a l'hora d'actuar, va ser l'encarregat de pispar el bronze que durant una estona va acariciar el PA Maçanet.



Torn per als grups grans

Aquesta tarda, a partir de les 19.05 hores, arriba el torn dels grups grans. Serà el moment de viure un altre duel entre el CPA Girona, vigent campió català, estatal i europeu, contra un CPA Olot que s'ha penjat l'or en un Mundial els últims sis anys de manera consecutiva. D'altra banda, a les 12 del migdia Espanya lluitarà per guanyar la final femenina d'hoquei patins contra l'Argentina, mentre que el combinat masculí s'enfrontarà a França a partir de dos quarts de quatre amb la medalla de bronze com a premi final.



Altres resultats

La jornada d'ahir, la penúltima dels Roller Games que s'estan celebrant a Barcelona, va coronar els italians Luca Lucaroni (per tercer cop consecutiu) i Rebecca Tarlazzi com els guanyadors de la modalitat de patinatge artístic individual. El català Pere Marsinyach va ser plata, repetint el metall de l'any passat, mentre que el madrileny Sergio Canales i la catalana Carla Escrich es van penjar el bronze. En hoquei gel, Espanya va guanyar el partit per tercer i quart llocde la categoria femenina davant Itàlia (4-3) gràcies a un gol d'or.