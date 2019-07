El futbol gironí es posa en marxa

La pilota tornarà a rodar la setmana vinent pel Llagostera, el Figueres i l'Olot, que començaran les seves pretemporades, com cada estiu, amb mil somnis per complir i amb tota la il·lusió del món. Els tres equips s'afegiran al Peralada, que ja ha donat el tret de sortida. L'Olot i el Llagostera, a la Segona Divisió B, i el Figueres i el Peralada, a Tercera Divisió, seran uns representants de luxe per al territori gironí, que continua gaudint d'una salut esportiva envejable.

Els objectius, però, no seran els mateixos per a tots quatre. El projecte més ambiciós, per experiència, rodatge i solidesa, no pot ser cap altre que el de l'Olot, que vol fer un pas endavant després d'una temporada en què ha mirat sempre cap a la part alta de la classificació. Dissenyat per mantenir la categoria, els homes de Raúl Garrido van ser una de les sorpreses agradables del grup III gràcies a un atreviment potenciat amb l'aposta, clara i ferma, d'anar lligat a una estructura que exigeix implicació. «Ser soci de l'Olot no és només ser-ho del primer equip i anar a veure els partits, sinó que també és col·laborar amb la vessant social sostenible i això ha de ser un motiu de pes per engrescar i incentivar», explica Jordi Reyes, directiu de comunicació i màrqueting d'un club que s'ha fet una mica més fort mantenint el bloc i incorporant Joel Arimany (Màlaga), Albert Vivancos (Salamanca) i Joel Arumí (Damm). Dimecres tornaran a la feina, i ho faran sense Alfredo (Castelló), Guzmán (Birmingham), Dembo (Peralada), Eloi Sánchez i Marc Cosme.

El Llagostera d'Oriol Alsina ho farà demà, dilluns, a Santa Cristina d'Aro, un cop paït el majúscul ascens assolit contra el Portugalete. Els blaugranes van passar per la Tercera Divisió com un huracà i, conscients que el salt és elevat, tenen entre cella i cella una permanència que ja serà un èxit. A la recerca de nous patrocinadors que augmentin el pressupost, Alsina s'ha encarregat de seduir la plantilla del curs passat, que tindrà uns lleugers retocs: han arribat Nahuel i Adri Lledó (Horta), David García (l'Hospitalet), Kuku (Sant Andreu) i Àlex Cobos (Llagostera B); i han marxat Toni Cunill (Peralada), Maik Molist (Girona B), Amantini (Vilassar de Mar) i Dani Pérez. Qui segueix a la plantilla, per novena temporada, és Aimar, tota una institució del Llagostera, que avisa: «Competirem contra grans plantilles i molt forts econòmicament però nosaltres també tenim una gran plantilla i a més a més conservem gran part del bloc de l'ascens. Si tens un bon grup tens molt guanyat, i nosaltres el tenim». També faran la pretemporada Abel Fàbregas, Monsif i Monchi Blanco, del filial, i Juvi, David López, Gerard Davesa i Pol Llubera, del juvenil.

Qui també es posarà a córrer demà són els futbolistes d'un Figueres destinat a evitar patiments com a primer i gran objectiu a Tercera. Després, si pot, intentarà treure el cap per la zona noble de la taula; però no hi ha res més important que no perdre la categoria si pretén recuperar la fortalesa del passat. Sota les ordres de Xavi Agustí a la gespa i de Javier Salamero als despatxos, ja han confirmat vuit cares noves: Genís Balaguer i Pepu Soler (Palamós), Carles Gallardo (Banyoles), Mario Jiménez (Llagostera B), Uri Ayala (Reus B Cambrils), César Bicker (Rocha) i els juvenils Medinilla i Marc Carreras. Els comiats de diversos jugadors emblemàtics, com Aroca, Vilanova, Canal, Romero, Mercader i Xavi Ferrón (fitxats pel Peralada), han marcat un estiu en què Àlex Campos, Adrià Serra, Bora Barry, Pol Tarrenchs, Sergio Álvarez i Marc Gelmà encara continuen a Vilatenim.