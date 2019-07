El CPA Girona tanca un any de somni al Palau Sant Jordi

Campiones de Girona, de Catalunya, d'Espanya, d'Europa i del Món. El Bacterium del CPA Girona ha enamorat per tot arreu on ha passat en un 2019 de somni que es va tancar ahir en el millor escenari que havia conegut mai el patinatge artistíc. L'històric Palau Sant Jordi, un dels grans símbols de la Barcelona olímpica, i al voltant de vuit milers d'espectadors, molts arribats des de les comarques gironines, van veure com la millor versió de No em tallis les ales del CPA Olot va posar dempeus el públic, però no va ser suficient per superar el magnetsime del disc de l'equip de Girona. La història que Nuri Soler va començar a imaginar-se fa molts mesos llegint un díptic sobre higiene dental que li van donar al seu fill a l'escola i que s'ha convertit en l'indiscutible millor espectacle d'un grup gran xou de patinatge artístic del món.