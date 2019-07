«Hem treballat moltes hores per arribar fins aquí i ens ho mereixem»

«La idea de Bacterium se'm va acudir quan el meu fill va portar de l'escola un díptic d'una xerrada que els havia fet un dentista sobre una dent que tenia un bacteri a dins; vaig pensar a veure si això ho podia fer sobre rodes i fins aquí hem arribat...». Amb el seu altre fill en braços, i pocs minuts després d'haver vist com les seves patinadores es proclamaven campiones del món, Nuri Soler reconeixia que «estem molt contentes d'haver aconseguit guanyar un Mundial i fer-ho aquí a casa, davant de la nostra gent». L'entrenadora del CPA Girona admetia que «ara toquen vacances» i assegurava que l'èxit d'una temporada en què el grup de xou gran del club s'ha proclamat campió de Girona, de Catalunya, d'Espanya, d'Europa i ahir del Món és «fruit del treball, de moltes hores de treball i ens mereixem ser campiones del món».

Un any de pel·lícula, el 2019, que també serà un punt d'inflexió per al grup del CPA Girona que, de cara al 2020, tornarà amb moltes cares noves perquè una part de les patinadores farà un pas al costat i no formarà part del projecte de Nuri Soler de cara al 2020. Fins a tretze d'elles tenien previst aprofitar un moment dolç com el que van viure ahir per deixar el patinatge de competició: Dèlia Valentí, Ana Maria Hinojosa, Andrea Baena, Íngrid Roca, Júlia Terradellas, Laia Solé, Laura Bautista, Maria Carballo, Meritxell Font, Neus Miquel, Núria Presas, Raquel Gómez i Sara Planas.

També hi haurà canvi generacional al CPA Olot. Ahir es van acomiadar vuit patinadores: Anna Quintana, Paula Sotillo, Elena Mansilla, Júlia Font, Mireia Morera, Aina Cruz, Ester Planella i Núria Miquel. El director tècnic, Ricard Planiol, valorava la plata i deia que «hem patinat com mai i estic molt feliç, descansat i orgullós de les meves patinadores».