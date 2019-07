Lewis Hamilton mana a Silverstone per ampliar l'avantatge en el Mundial

Lewis Hamilton (Mercedes) es va endur ahir el Gran Premi de la Gran Bretanya, desena prova del Mundial de Fórmula 1, marcada per l'incident en què Sebastian Vettel (Ferrari) va arruïnar la reacció de Max Verstappen (Red Bull). Mentretant, Carlos Sainz (McLaren) va acabar sisè després d'una meritòria remuntada des del tretzè lloc.

Amb el seu setè triomf del curs i el número 80 en la Fórmula 1 -sisè a Silverstone-, Hamilton consolida el seu avantatge al capdavant de la general del Mundial de pilots, en una jornada en què va aconseguir passar al seu company d'equip, Valtteri Bottas, després de l'aparició del cotxe de seguretat.

Precisament, el finlandès va pujar al segon calaix del podi, que va completar Charles Leclerc (Ferrari), beneficiant-se de la lluita entre el seu company Sebastian Vettel i Max Verstappen que va acabar amb els dos a la grava després que l'alemany envestís el cotxe del pilot de Red Bull; aquest va acabar cinquè i el tetracampió ni tan sols va acabar als punts després d'haver de complir sanció.

Hamilton és el nou rei de Silverstone, En aquest circuit ja supera Alain Prost i Jim Clark com a pilot amb més victòries al Gran Premi de la Gran Bretanya. I, esclar, davant d'aquesta situació i triomfant a casa, Hamilton després de creuar primer la línia de meta estava eufòric. Ho té tot de cara per apuntar-se un altre campionat del món.

La d'ahir, per moments convertida en un caos, va ser una de les carreres més emocionants dels últims anys. D'inici, Bottas va mantenir la primera posició, i tots els focus ja seguien Hamilton. Mentre aquests dos pilots es jugaven la primera posició, Ferrari i Red Bull pugnaven pel podi. A la volta 20 l'abandonament d'Antonio Giovanazzi (Alfa Romeo) va fer sortir el safety car. Verstappen, Hamilton i Vettel es van aturar per canviar la seva estratègia i apostar per pneumàtics durs. Bottas, en canvi, no i això li va fer perdre el primer lloc en benefici de Hamilton, que ja no deixaria escapar la victòria.

Sense el cotxe de seguretat (volta 24), Verstappen va accelerar. Primer va superar Leclerc, tot seguit al seu company d'equip, Pierre Gasly, i a continuació va anar a la caça de Vettel, que era tercer. En la volta 37, l'holandès va avançar al quatre vegades campió del món, que, en la següent recta, va topar amb la part posterior del monoplaça de Red Bull.

Sorprenentment, l'holandès es va mantenir en pista i, malgrat caure fins a la cinquena posició, no va haver de parar a boxs, cosa que sí va fer Vettel, que, amb problemes en el seu aleró davanter, va caure fins a la setzena posició. L'alemany, a més, va ser penalitzat amb 10 segons. L'incident va beneficiar Leclerc, que va pujar fins al tercer calaix del podi per davant de Bottas.

Carlos Sainz va tornar a sortir vencedor amb una remuntada destacable. El madrileny va acabar sisè per tercera vegada en el que va de curs, i es consolida en la setena posició de la general.