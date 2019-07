El Bàsquet Girona estudia passar a jugar els seus partits a Fontajau els diumenges

Els duels entre el Menorca i el Bàsquet Girona han estat una constant des de l'aposta del projecte de Marc Gasol de tenir un equip sènior. Fa dues temporades, els dos equips varen coincidir a Lliga EBA, el curs passat a LEB Plata i el vinent, un altre cop a Plata, s'enfrontaran en la primera jornada de Lliga el cap de setmana del 21 i 22 de setembre a Fontajau. Aquell cap de setmana, el pavelló gironí acollirà la Supercopa femenina entre l'Spar Citylift Girona i el Perfumerías Avenida i, per tant, l'horari de la lluita pel primer títol de la temporada entre l'equip d'Èric Surís i les castellanes condicionarà l'horari d'aquest Bàsquet Girona-Menorca. La temporada passada, el primer equip del projecte de Marc Gasol jugava com a local els dissabtes a la tarda, però, de cara a la nova temporada, el club ha estat valorant l'opció de jugar els diumenges com sol fer l'Uni. Avui, la FEB farà públic el calendari de Lliga Femenina-2 i es veurà en quants caps de setmana al llarg de la temporada hi ha coincidències de partits com a locals al pavelló de Fontajau dels dos equips gironins.

El calendari de LEB Plata es va fer públic ahir i, a banda de l'estrena contra el Menorca, l'equip que continuarà entrenant Àlex Formento tindrà La Roda, Benicarló i els filials de Barça i Gran Canària com a primers rivals d'una temporada on, sobre el paper, els gironins volen lluitar per les places d'ascens a LEB Or. La primera fase acabarà el 15 de febrer, també a Fontajau contra l'Albacete, per després repetir-se el format d'aquesta temporada amb els sis primers classificats jugant per l'ascens contra els sis millors de la conferència oest arrossegant els resultats contra els altres cinc equips provinents de la mateixa conferència. Un cop acabada aquesta segona fase, el campió puja directe a LEB Or i les altres dues fases d'ascens se la jugaran en eliminatòries els 7 equips que van de la segona a la vuitena plaça del grup de dalt i el primer classificat del grup dels equips que a la segona fase lluitaven per no baixar a Lliga EBA.

Fins ara, el Bàsquet Girona només té tres jugadors confirmats per a la temporada. Són els dos bases: Sergi Costa, renovat de la passada temporada, i el llagosterenc Alber Sàbat que torna a Fontajau de la seva llarga experiència a LEB Or i les últimes quatre temporades a l'ACB amb Joventut i Obradoiro. El tercer jugador confirmat per a la segona temporada del Bàsquet Girona és l'aler badaloní Gerard Sevillano que aquesta última temporada ha destacat molt a LEB Plata amb el Marin Peixe Galego. Sevillano té experiència a LEB Or amb el Lleida i amb el Marín jugava més de trenta minuts per partit en un equip que va acabar pujant a LEB Or.