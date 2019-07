Els cinc capítols d'un any històric

marc verdaguer girona

n Els somriures i les cares de felicitat tant de les patinadores i entrenadores al balcó de l'ajuntament com de les seves famílies i de la gent del club al mig de la plaça del Vi eren ahir la millor imatge per explicar què ha viscut, i com ha treballat, el CPA Girona en els últims mesos. Un any, el 2019, i un projecte, el del Bacterium, que va tenir el seu punt culminant diumenge al Palau Sant Jordi ?un dia en què «tot ha sortit rodó, tal com havíem entrenat en els camps psicològic, físic i tècnic», segons Nuri Soler?, però que el seu recorregut ha passat per estacions com els títols aconseguits en els campionats gironí, català, espanyol i europeu.

girona

Fontajau. 27 de gener

? Davant 5.000 persones a Fontajau, el CPA Girona va guanyar el campionat gironí derrotant un CPA Olot que va tenir problemes en la posada en escena del No em tallis les ales i es va haver de conformar amb la segona posició davant l'impacte provocat per l'estrena de Bacterium. «Sabem que no ens podem relaxar, però ens fa començar l'any amb ­il·lusió», va dir aquell dia Nuri Soler.

catalunya

Reus. 16 de febrer

? El Campionat de Catalunya va demostrar que el resultat del gironí no havia estat una casualitat i, a Reus, l'Olot va tornar a ser ­derrotat pel Bacterium, que donava, per primer cop, el títol català al CPA Girona. «Ara tenim permís per estar un o dos dies als núvols, però no hi ha més temps. S'ha de seguir treballant, perquè l'estatal és a tocar», va dir llavors Soler.

espanya

Guadalajara. 8 de març

? El CPA Girona ja havia guanyat el Campionat d'Espanya, el 2018 a Avilés, però la victòria a Guadalajara, on va tornar a derrotar l'Olot tot i patir una caiguda, refermava l'èxit del Bacterium, que s'encaminava cap a l'Europeu i el Mundial. «Hi ha hagut una caiguda, però totes diuen que han seguit amb molta força. Estem contentes, perquè hem aconseguit l'objectiu de ser a l'Europeu i al Mundial», apuntava Soler.

europa

Reggio Emilia. 4 de maig

? «L'europeu era una espina que teníem clavada i aconseguir l'or és una gran fita», reconeixia Nuri Soler des d'Itàlia després que, per primer cop, el CPA Girona s'emportés una medalla en un Campionat d'Europa. I va ser d'or, a Itàlia, i superant dos grups locals, Diamante i Royal Eagles, en el moment més complicat de l'any per a un Olot que va acabar quart continuant amb els problemes per superar la complexitat tècnica del No em tallis les ales.

món

Barcelona. 14 de juliol

? «Hi havia pressió per les quatre medalles d'or d'aquest any. Sentíem els crits del Palau Sant Jordi, sabíem que l'Olot també havia fet una molt bona actuació just abans de nosaltres, però hem sabut superar la pressió i gaudir del ball demostrant que hem treballat molt», explicava Nuri Soler diumenge, pocs minuts després que, davant dels 8.000 espectadors del Sant Jordi, el CPA Girona aconseguís el seu primer títol mundial i amb 133,5 punts, per sobre de l'Olot (132,9) i del Diamante italià (130).