Or en 200 metres i bronze en 100 per a Paula Llistosella en el campionat català

El passat 3 de juliol, Paula Llistosella va batre el rècord gironí dels 100 metres llisos que tenia, des de feia dues dècades, la seva antiga entrenadora i també atleta del GEIEG Sònia Gràcia. En un control de marques a les pistes del Serrahima, Llistosella va baixar per primer cop en la seva vida dels 12 segons, 11.97, en una demostració del seu bon estat de forma que es va confirmar diumenge un altre cop en l'històric recinte atlètic barceloní. Llistosella es va proclamar campiona de Catalunya dels 200 metres i va ser tercera, només per darrere de Cristina Lara i Estela Garcia, en una cursa de 100 metres on va rebaixar un altre cop la seva marca fins als 11.90. Cristina Lara va guanyar amb 11.55 i Estela Garcia va fer 11.73.

En la prova dels 200, Llistosella també va fer la seva millor marca personal de sempre, baixant dels 24.50 que tenia des de fa dos anys als 24.42, superant així per només dues mil·lèsimes Anna Monsó. El rècord gironí el té Andrea Díaz, amb 24.05 des de l'any 2015.

Llistosella s'entrena amb Toni Mayoral al GEiEG de Palau en unes pistes que, la setmana passada, la mateixa atleta explicava que «està fatal, la pista està molt desgastada i, per exemple, per entrenar velocitat hauríem de fer servir starters però els claus no es claven... Si entrenéssim en una pista amb millors condicions podríem entrenar-nos molt millor, tindríem menys lesions, menys càrregues i podríem millorar; segur que entrenant-me en una altra pista encara correria més ràpid».