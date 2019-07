El Barça paga 4 milions per repescar Cucurella

El FC Barcelona va executar ahir l'opció de recompra que tenia per recuperar Marc Cucurella. El futbolista maresmenc era propietat de l'Eibar després que el conjunt basc pagués dos milions per quedar-se'l en propietat el mes passat. La gran temporada amb l'Eibar ha despertat l'interès de diversos clubs per Cucurella al qual el Barça veu com una bona font d'ingressos. Tot i això, no està descartat que pugui quedar-se i fer competència a Jordi Alba al lateral esquerre.