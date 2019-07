L'Olot comença la pretemporada amb les altes de Joel Arimany i Vivancos

El 19 de maig va finalitzar una temporada històrica per a l'Olot. L'equip dirigit per Raúl Garrido va fer la millor campanya del club a Segona B i va quedar en desena posició amb 48 punts, amb 33 gols fets i només 31 d'encaixats. Els de la Garrotxa van ser el tercer equip menys golejat del grup i van assolir la classificació per a la Copa del Rei 2019/20. Després de gairebé dos mesos de vacances, els olotins tornen aquest matí als entrenaments per preparar un nou curs, en el qual des del club s'espera fer un pas endavant. Com bé diu l'eslògan de la campanya de socis, i seguir creixent com a entitat per arribar a jugar, tard o d'hora, al futbol professional.

Per continuar pujant esglaons, l'equip necessitava reforçar-se i, de moment, ho han fet amb els fitxatges de Joel Arimany, davanter procedent del filial del Màlaga i format a la pedrera del Girona, i d'Albert Vivancos, també format al club gironí i experimentat en la categoria després de passar per equips com Hèrcules, Llagostera, UCAM Múrcia i Salmantino. Malgrat la qualitat dels acabats d'arribar, els garrotxins també han tingut baixes. El primer a sortir del club va ser Marc Cosme, a qui l'Olot va decidir no renovar. D'altra banda, jugadors clau en l'equip en les últimes temporades, com Alfredo i Guzmán, se n'han anat del club a la recerca de nous reptes. El jove extrem olotí de 21 anys ha signat amb el Castelló, mentre que el badaloní finalitzava contracte i en aquests moments es troba fent la pretemporada amb el Birmingham City de la Segona Divisió anglesa. És per aquest motiu que el secretari tècnic, Sergi Raset, assegura que en aquests moments treballen per trobar un carriler en el mercat que pugui actuar també en posicions més ofensives per fer funcions similars a les que feien Alfredo i Guzmán aquest últim curs.

La primera prova dels de Garrido en aquesta pretemporada serà dissabte, a porta tancada, al Golf Peralada, on s'enfrontaran a l'Al-Arabi Sports Club de Qatar. Llavors, dimecres 24, els olotins rebran al Municipal d'Olot l'Al Sadd entrenat per Xavi Hernández, que també es troba per terres catalanes fent la pretemporada en la seva primera experiència a les banquetes.



Presentació del curs als socis

D'altra banda, aquest vespre el club cita els seus socis al Casal Marià per presentar la nova campanya sota el lema #UnPasEndavant i exposar-los tots els ingredients per a la nova temporada.