La FIBA confirma que l'Avenida no jugarà l'Eurolliga

La FIBA va confirmar ahir els equips que participaran en l'Eurolliga la propera temporada, tant els tretze classificats directament com el sis que jugaran una prèvia per aconseguir les tres places restants, amb la presència d'un sol equip de la Lliga espanyola (Spar Citylift Girona) i l'exclusió del Perfumerías Avenida, després de 12 temporades consecutives a la màxima competició continental. Les castellanes hauran de jugar l'Eurocup i estrelles com Jewell Lloyd o Tifany Hayes -a banda de Sílvia Domínguez, Laura Gil, Erika de Souza, Vitola...- es quedaran fora de l'Eurolliga si, sobretot en el cas de les nord-americanes, no arriben a un acord per rescindir el seu contracte amb el club castellà.

Ekaterinburg, Dinamo Kursk i Orenburg (Rússia), Fenerbahçe i Cukorova (Turquia), Lió i Bourges (França), Sopron (Hongria), Praga (República Txeca), Schio (Itàlia), Riga (Letònia) i Castors Braine (Bèlgica) són, juntament amb l'Spar Citylift Girona, els tretze equips classificats per a la fase de grups mentre la prèvia la jugaran Botas (Turquia), Montpeller (França), Miskolc (Hongria), Gydnia (Polònia), Venècia (Itàlia) i Olympiacos (Grècia).

La setmana vinent, Munic serà l'escenari d'un sorteig en què es decidiran els dos grups de vuits equips de la primera fase de l'Eurolliga. Lliga a doble volta amb els quatre primers de cada grup jugant-se el lloc a la Final Four en el play-off de quarts de final i el cinquè i el sisè anant a l'Eurocup.