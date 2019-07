El mal temps allunya Esther Guerrero de la marca mínima per al Mundial

L'atleta banyolina tenia marcat el Míting Internacional de Barcelona d'ahir al vespre a les pistes del Serrahima com un dels dies per fer la marca mínima en els 1.500 metres que li assegurés un bitllet per al Mundial de la tardor a Doha. A l'hora de la veritat, el Míting va quedar condicionat pel mal temps i la pluja, que va obligar a diverses interrupcions i va complicar les marques. Guerrero va acabar tercera en la final A dels 1.500 amb un temps de 4:08.80, lluny dels 4:06.50 que necessita per anar a Doha. Les etíops Hailu Lemlen i Adanech Anbesa van quedar per davant d'ella amb 4:07.43 i 4:08 respectivament.

Demà passat, dissabte, Guerrero tornarà a intentar fer la mínima en el míting de Heusden-Zolder a Bèlgica.