El PSG refusa l'oferta del Barça de 40 milions, Coutinho i Rakitic per Neymar

El París Saint-Germain (PSG) no està convençut per l'oferta que li hauria fet el Barcelona de canviar Neymar per Philippe Coutinho, Ivan Rakitic i 40 milions d'euros, segons infornava ahir L'Équipe. Encara que a la premsa francesa s'havia especulat que Ousmane Dembélé era un dels futbolistes que entraven en l'oferta, el rotatiu francès apunta que el segon jugador en la suposada transacció és Rakitic. Segons L'Équipe, la prioritat del club parisenc és obtenir liquiditat i la quantitat avançada li resulta insuficient. El diari assegura que a l'entorn del brasiler estan convençuts que el Barça pot elevar la seva oferta.

Neymar va arribar dilluns a la concentració del PSG, una setmana després que els jugadors del club reprenguessin els entrenaments, i va tornar a traslladar al director esportiu, Leonardo, la seva intenció de marxar. Aquest li hauria contestat que el PSG només acceptarà si rep una oferta acceptable. Mentrestant, l'entrenador Thomas Tuchel va confirmar ahir que Neymar ja havia dit al club que volia anar-se'n abans de la Copa Amèrica.