El GEiEG Uni confirma la continuïtat de Joan Pau Torralba a LF-2

L'històric coordinador del GEiEG, Carles Surís, ja havia donat per feta la continuïtat de Joan Pau Torralba, i des de l'Uni Pere Puig també ho veia bé, però ahir el Citylift GEiEG Uni va confirmar oficialment que el tècnic gironí seria l'encarregat de dirigir l'equip a LligaFemenina-2. Torralba va aconseguir l'ascens contra pronòstic superant rivals, com per exemple el Viladecans, competint molt bé a Copa Catalunya, tot i comptar amb una plantilla molt jove.

«És un tècnic molt ben preparat que a Copa Catalunya ha treballat molt bé fent scouting de rivals i parlant individualment amb cada jugadora; i ha acabat aconseguint l'ascens superant el Viladecans, que tenia una nord-americana i jugadores que venien d'equips de Lliga Femenina-2», comentava fa algunes setmanes Carles Surís sobre Torralba donant per feta la seva continuïtat.

La intenció, tant del GEiEG com de l'Uni, és competir a Lliga Femenina-2 amb el mateix grup de jugadores que va pujar, incloent aquí júniors com Júlia Soler, Laia Moya i Fatou Cisse, amb l'únic reforç d'una jugadora estrangera per donar una mica més de capacitat fisica i anotadora al grup.