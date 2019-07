Robert Cosialls renova i continuarà una temporada més al Bàsquet Girona

El Bàsquet Girona continua confeccionant la plantilla per a la present temporada amb l'objectiu d'assolir l'ascens a Leb Or. El club presidit per Marc Gasol ja comença a agitar el mercat. De moment ha incorporat tres jugadors: Albert Sàbat (Monbus Obradoiro), Gerard Sevillano (Ence Peixe Galego) i Max Esteban (FC Barcelona B), i ha tancat la renovació de Sergi Costa.

A tots ells cal sumar-hi la nova renovació, que es va fer oficial ahir a la tarda, de l'aler barceloní Robert Cosialls per una temporada més. El jove de 23 anys va arribar la temporada passada al club de Fontajau provinent de la primera plantilla del Sant Cugat, on va romandre dues temporades. De fet, el conjunt vallesà va ser el seu club de formació. Així doncs, l'aler pivot barceloní vestirà per segona temporada consecutiva la samarreta del Bàsquet Girona, on el curs passat va ser un habitual en els esquemes de l'entrenador gironí Àlex Formento: no es va perdre cap partit durant l'any i va acreditar uns números de 4,4 punts, 2,5 rebots i 1 assistència per partit. Tot això li va fer sumar una mitjana de 4,6 de valoració ens els 13 minuts per enfrontament que era a pista.