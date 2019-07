Uri s'endú la pólvora a Tona

Ahir al matí el compte de Twitter del Tona anunciava que una gran notícia es donaria a conèixer en les següents hores. Sens dubte les maneres no anaven mal encaminades. I és que a la tarda l'equip osonenc va fer oficial el fitxatge del gironí Uri Santos per una temporada. El davanter de 32 anys, en farà 33 a l'octubre, s'ha desvinculat del Girona C, on va jugar la temporada passada després d'arribar-hi provinent de l'Olot. Amb el segon filial de Montilivi, l'olotí va marcar un total de 20 gols al grup primer de la Primera Catalana. «No em va fer res baixar categories. De fet, aquesta darrera temporada vaig començar amb molta il·lusió i la vaig gaudir com si tingués 20 anys», apunta el davanter, que ha sigut sempre un habitual de Segona Divisió B. De fet, a la categoria de bronze ha disputat més de 185 partits repartits amb el Figueres, Girona, Llagostera, el mencionat Olot i el filial del Racing de Santander. Fins i tot en la seva etapa a Cantàbria va poder debutar a Primera Divisió en un Almeria-Racing en què va poder compartir minuts amb Colsa, Munitis, Zigic o Luccin.

Ara, als seus 32 anys d'edat, l'Uri encara un nou repte a Tona, després d'abandonar el Girona C, on només ha estat com a jugador un curs. «Vaig creure que deixar el Girona era oportú. A més de jugar al futbol tinc una feina. Anar a jugar allà m'impossibilitava compaginar les dues coses». Un dels desencadenants que han fet possible l'arribada del gironí a Tona és que jugant allà pot compaginar-s'ho. Però, a més, hi ha d'altres factors diferencials, com que «compta amb tot allò que un jugador vol: té unes molt bones instal·lacions, té una directiva compromesa i un projecte captivador», assevera. A la localitat de la comarca d'Osona, l'Uri s'ajuntarà amb un bon grapat de gironins. «Tot jugador que ha passat per aquest club acaba encantat. És una entitat molt còmoda», afirma el jugador d'Olot, que tot i ser un davanter contrastat i veterà li queda corda per estona. «Sempre s'ha d'escoltar el cos aviam com funciona. De moment estic bé i em trobo en bones condicions. Seguiré jugant. És un esport que m'agrada molt», apunta.

El Tona està realitzat un projecte d'allò més ambiciós aquesta temporada i ho fa amb un bon grapat de jugadors gironins. Javi Revert, Ivan Fernández i Ivan Garcia ja hi actuaven la temporada passada, mentre que enguany, a banda d'Uri , s'hi ha afegit també un altre històric del futbol de la demarcació, Ramon Masó. El garrotxí, amb passat a Figueres, Girona, Cassà, Olot o Manlleu, entre d'altres, i que va debutar a Primera amb el Barça de Frank Rijkaard, tanca la seva etapa a la Jonquera. A més a més, l'entrenador serà l'ex del Farners Lluís Padrós.