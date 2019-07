El francès Thibaut Pinot es corona en la etapa reina del Tour de França

Ahir va ser el dia bo al Tour de França. El dia en que els ciclistes van de pujar el famós Tourmalet per seguir tenint esperances per pujar al podi. Molts d'ells van patir més del compte i van veure com el mallot groc, Alaphilippe, continuarà una jornada més al capdavant de la classificació. Tot i no acabar vencent l'etapa, el francès va acabar segon i va ampliar les diferències respecte als seus perseguidors.

Tot i que la classificació no va patir grans canvis la jornada d'alta muntanya d'ahir va ser diferents a la dels darrers anys. Un dels trets diferencials de l'etapa d'ahir és que hi va haver un gran marge diferencial entre els grans favorits a guanyar. Tot i això, va ser una etapa que no va estar a l'alçada de les expectatives. No hi va haver ni un sol atac. De fet, els ciclistes capdavanters a la classificació no es van deixar veure fins que restaven 200 metres per creuar la llista de meta. El famós ascens de 19 quilòmetres que presenta aquesta famosa etapa es va realitzar en grup, com si els ciclistes no volguessin entrar en lluites individuals entre ells.

Alguns dels noms propis de la jornada van ser els d'Adam Yates, que va patir rampes a les cames, el colombià Nairo Quintana, que el seu propi equip va haver de treure fora de la roda pel fort ritme imposat pels seus companys del Movistar Team. Pel que fa el ­favorit, Pinot, va respondre a la seva condició i va demostrar estar en un gran moment de forma ­gua­nyant l'etapa i conquerint un altre cim que s'uneixen al d'Alp d'Huez i el de Lagos de Covadonga.

Pel que fa el líder de la classificació, Alaphilippe, va patir un enorme desgast a la darrera crono. Tot i així, va tornar a sorprendre. Va acabar segon a la línia de meta i amplia avantatge respecte a Thomas. Els que ja tenen impossible barallar-se per obtenir una plaça per pujar al podi als Camps Elisis de París són el mencionat Nairo Quintana, Porte, Landa, Mas i segurament Valverde. De fet, el mallorquí Enric Mas va ser un dels damnificats de la etapa d'ahir. Ara mateix ocupa la desena posició a 5.38 del líder. Pel que fa a la resta de ciclistes espanyols, Alejandro Valverde ocupa la nova plaça de la general a 5.27 d'Alaphilippe, mentre que Milkel Landa és onzè a 6.14 del francès.