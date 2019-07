L'Olot enceta la pretemporada amb una victòria contra l'Al-Arabi del Qatar

L'Olot 2019-20 va estrenar-se ahir a la pretemporada amb una victòria davant l'Al-Arabi del Qatar. Amb les cames ben carregades i pocs entrenaments encara, el conjunt de Raúl Garrido va aprovar amb bona nota el primer examen d'estiu. El duel contra els asiàtics va caure del costat garrotxí gràcies a una diana d'Hèctor Simon a la primera part. El migcampista de Llançà va enviar al fons de la xarxa un refús a la frontal de l'àrea. El partit va ser un aperitiu del que es viurà dimecres ja al Camp Municipal contra l'Al-Sadd, que entrena Xavi Hernández (2/4 de 8).

El partit va servir de primer banc de proves per a Raúl Garrido. El preparador valencià va aprofitar per veure alguns dels joves jugadors del planter que té a les seves ordres aquesta pretemporada. Ho va fer sobretot en una segona part on van entrar Ferrés, Aleix Abel i Julià. Els únics futbolistes que van disputar els noranta minuts sencers van ser Lluís Aspar i Jordi Xumetra. El davanter Joel Arimany va completar la primera part mentre que l'altre fitxatge que ha fet el conjunt garrotxí, fins ara, Albert Vivancos, no va tenir minuts.

L'Al-Sadd dimecres serà el següent rival dels olotins aquest estiu. Després, els de Raúl Garrido s'enfrontaran també al Palamós (7 d'agost), Osca (8 d'agost) i també al Figueres (14 d'agost) al Torneig de l'Estany.