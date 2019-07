Palamós viurà aquest vespre l'estrena de Xavi Hernández a les banquetes

Molta expectació hi haurà aquest vespre (19.00) a l'estadi Palamós-Costa Brava per veure els primers passos de tota una llegenda del FC Barcelona com Xavi Hernández a les banquetes. L'excapità blaugrana de 36 anys va penjar les botes fa poques setmanes a les files de l'Al-Sadd del Qatar i amb aquest conjunt, que fa la pretemporada a la Garrotxa enceta la seva nova feina d'entrenador. Durant la seva estada a terres gironines, l'Al-Sadd jugarà diferents amistosos contra el Palamós, l'Olot i el Sabadell. Xavi, a qui molts veuen en un futur com a tècnic del Barça i ell tampoc amaga la il·lusió d'entrenar al Camp Nou és el futbolista amb més partits amb la samarreta blaugrana i el seu palmarès de títols espectacular. L'egarenc va aconseguir 8 Lligues, 3 Copes, 4 Lligues de Campions, 2 Mundials de Clubs, 6 Supercopes d'Espanya i 2 Supercopes d'Europa, a més a més de 6 Copes Catalunya i una Supercopa de Catalunya.

Messi i el seu gol al Palamós

L'exjugador i expresident del Palamós CF, Juli Torrent, recorda un altre dels grans, sinó el millor de la història que va tenir un primer moment a l'estadi del Palamós: Leo Messi. L'argentí va marcar el seu primer gol amb el primer equip del Barça en un amistós davant el degà. Juli Torrent explicava ahir que «això va d'aniversaris. Avui fa 50 anys que es va trepitjar la Lluna... però avui també fa 15 anys que, com a entrenador del Palamós, vaig tenir la sort de jugar contra el Barça i patir i gaudir de jugar contra el que seria el millor de la història».