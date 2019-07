Carles Planas i Èric Montes tampoc es desplacen a Manchester

Seydou Doumbia no va pujar a l'avió amb destí a Manchester, on el Girona va iniciar ahir la seva estada d'una setmana a terres angleses. Fins aquí, tot previsible. Però un cop llegida la llista de 27 homes de Juan Carlos Unzué, la sorpresa va ser veure que Carles Planas i Èric Montes no formaven part de la convocatòria. El primer, per una lesió muscular al bessó que es va fer contra l'Al-Arabi i que el tindrà un temps fora de combat (tenint en compte el seu historial, és difícil esbrinar fins quan). Del segon, res se sap, perquè ha estat titular en els dos amistosos jugats fins ara. La pèrdua de categoria del Peralada i la conseqüent ruptura de la filiació, farà que molts joves no tinguin lloc, perquè el pas a Primera Catalana -la categoria actual del Girona B- és un salt massa llunyà. Caldrà veure quin és el seu futur, però sobta que no hagi ni viatjat quan dissabte va disputar el partit contra el Bournemouth sense cap problema aparent. Tampoc es desplacen a terres angleses Sebas Coris, que s'està recuperant d'una hèrnia i el seu futur també té un interrogant ben gros al damunt, i els internacionals Cristhian Stuani i Yassine Bounou, de vacances amb permís del club. Està previst, però, que quan el Girona torni a terres catalanes facin acte de presència per començar la seva particular pretemporada.

La llista definitiva la integren 17 futbolistes del primer equip i 10 més del planter, i és la següent: Juan Carlos, José Aurelio Suárez i Jonathan Morilla (porters); Alcalá, Juanpe, Muniesa i Pau Resta (centrals); Pablo Maffeo, Valery Fernández, Johan Mojica, Aday Benítez, Pedro Porro, Maxi Villa, Andzouana i Iago López (laterals/carrilers); Jairo Izquierdo, Borja García, Diamanka, Àlex Granell, Samu Saiz, Paik, Boselli i Jofre Cherta (migcampistes); i Marc Gual, Choco Lozano, Àlex Pachón i Soni (davanters).

En els pròxims set dies, el Girona disputarà dos partits amistosos més, que se sumaran als ja guanyats contra l'Al-Arabi (2-1, amb gols de Borja García i Marc Gual) i el Bournemouth (1-2, amb gols de Marc Gual i Juanpe Ramírez). Dijous, a les 20.45 hores, jugarà contra el Derby County, mentre que el dissabte, a les 18 hores, ho farà contra un equip de reserves del Leeds United. Abans de començar la Lliga, faltarà jugar tres partits més: el dia 3 el Trofeu Costa Brava contra el Montpeller, el dia 9 a Tarragona contra el Gimnàstic i l'endemà, el 10, a Montilivi contra l'Osca.