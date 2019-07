Experiència per a la davantera de l'Olot

L'Olot ha incorporat el tercer fitxatge per la nova temporada. Es tracta del davanter, Natalio Lorenzo. De 34 anys, Natalio firma pels olotins per una temporada amb opció a una altra i prové del Badalona. Amb l'equip barceloní va disputar 27 partits i va marcar 6 gols el curs passat en el grup tercer de Segona Divisió B. A més, el valencià compte amb amb un ampli currículum al futbol professional. Sortit de la cantera del València, ha vestit les samarretes del Vila-joiosa, Cartagena, Castelló, Cadis, Còrdova, Múrcia, Tenerife, Numància, Llagostera, UCAM Múrcia, Yunnan Flying Tigers de Xina, Recreativo de Huelva i fins i tot va jugar dues temporades a Primera Divisió amb l'Almeria.

L'arribada de Natalio servirà per compensar la imminent sortida de Marc Mas, que deixarà el conjunt garrotxí per signar per un equip estranger. Tot i això, a Raúl Garrido encara li faltaran un parell de peces per completar la plantilla.