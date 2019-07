Mor el figuerenc Albert Ferrer, àrbitre de ciclisme UCI

El figuerenc Albert Ferrer i Broch, àrbitre amb llicència internacional UCI i col·laborador durant molts anys del Setmanari de l'Alt Empordà, ha mort als 89 anys. Casat amb Loreto Juanola, tenia dos fills, un dels quals, Carles Ferrer, també és àrbitre i delegat a Girona de la Federació Catalana de Ciclisme. Albert Ferrer va entrar a formar part, quan tenia 17 anys, de la junta del Club Ciclista Empordanès, que aleshores dirigia Francesc Guillamet. A més de ser directiu, també va competir fins que el cuc de l'arbitratge el va portar a aconseguir les primeres llicències. Amb el temps, va acabar participant com a comissari a curses tan prestigioses com la Volta a Catalunya, la Ruta del Sol, la Montpeller-Barcelona, la Setmana Catalana i moltes altres proves nacionals i internacionals, entre les quals hi havia la Volta Ciclista a l'Empordà. El seu expresident, Josep Maria Martorell, ha expressat el condol a la família i als aficionats al ciclisme per aquesta pèrdua. Fa pocs anys, Martorell va organitzar un homenatge a Albert Ferrer al peu del castell de Quermançó.

Durant la seva llarga trajectòria esportiva, va conèixer corredors de la talla d'Eddy Mercx, Miquel Indurain, Perico Delgado, Mariano Cañardo, Raymond Populidor o Miquel Poblet, entre molts altres. Va compaginar la seva feina com a empleat de banca amb la passió pel ciclisme. «No hi ha esport més maco que aquest, en el qual sense esforç no hi ha premi», explicava el 1995, quan va rebre la Medalla del Mèrit Esportiu de la Generalitat de Catalunya. Abans, el 1989, va ser reconegut amb la Medalla de la Federació Catalana de Ciclisme i, el 2007, rebé el reconeixement de la Volta a Catalunya.

La cerimònia de comiat d'Albert Ferrer Broch tindrà lloc avui, a les 11 del matí, a la sala del tanatori de la Funerària Vicens de Figueres.