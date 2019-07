Luzern i Klavskìk, possibles rivals per a l'Espanyol a Europa

Ahir al matí la Uefa va fer públics els emparellaments de les rondes classificatòries tant per a la Champions League com per a l'Europa League. En aquesta última fase, el nom d'un equip català apareix. El de l'Espanyol. El conjunt de David Gallego va conèixer ahir el possible rival que tindria a Q3 en cas de superar el club islandès del Stjarnan a Q2. L'hipotètic equip a qui s'enfrontarien sortirà de l'enfrontament entre el Luzern, tercer classificat a la Lliga de Suïssa, i el Klavskìk, també tercer classificat però de la Lliga de les illes Fèroe.

L'anada d'aquesta ronda classificatòria Q3 es jugaria el 8 d'agost a l'estadi de l'equip suís o d'illes Fèroe. Mentres que la tornada l'albergaria l'RCDE Stadium el 15 d'agost.