Maxim Dadashev, boxejador rus, mor als 28 anys per les lesions patides durant un combat

El boxejador rus Maxim Dadashev ha mort aquest dimarts als 28 anys per les greus lesions que va patir al cervell durant un combat, que va disputar divendres passat. El jove va acabar cedint davant Subriel Matias després d'onze rondes quan estava disputant una de les rondes eliminatòries del pes Welter del campionat FIB, a Maryland. Els cops rebuts li van provocar tal destrossa dins del crani que tot i les operacions de cirurgia practicades, no ha pogut sobreviure.



Durant un moment del combat, Buddy McGirt, entrenador de Dadashev, va intentar que el boxejador es retirés, però aquest s'hi va negar. Poc després, el rus va caure davant dels seus fans i va ser retirat del ring perquè no podia caminar i va perdre la consciència. L'esposa de Dadashev, amb qui té un fill petit, va viatjar de Sant Petersburg fins a Washington per estar amb el seu marit, però finalment no s'ha pogut recuperar de les lesions.





