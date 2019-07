Natalio Lorenzo «Ja tinc una edat però estic molt motivat pel projecte del club»

a.m.

El nou davanter Natalio.

Davant la necessitat d'incorporar un nou davanter arran de la imminent baixa de Marc Mas, l'Olot va anunciar dilluns el fitxatge de Natalio Lorenzo, que ahir a la tarda va ser presentat al Municipal d'Olot. El davanter de 34 anys va insistir en el fet que tenia ganes de formar part del projecte olotí i el secretari tècnic, Sergi Raset, assegura que Natalio era la gran prioritat de la direcció esportiva. «Volem que encara tingui la motivació per seguir competint en el món del futbol i demostrant la classe de jugador que és. No és un jugador jove però si està motivat és un futbolista de gran nivell», valora Raset.

El valencià arriba a Olot després de fer una bona temporada amb el Badalona (6 gols en 28 partits), tenint en compte que va estar parat més de dos mesos per una lesió en una costella i que va arribar al club escapolat a les acaballes de l'estiu sense poder fer una pretemporada adient. Natalio té ja 34 anys, ha jugat a la màxima categoria del futbol espanyol amb l'Almeria i ha estat 10 temporades a Segona Divisió. Tot i això, el golejador de Canals assegura que encara li queda corda. «Ja tinc una edat però estic molt motivat pel projecte esportiu del club. Aquest equip juga molt bé a futbol. L'he patit com a rival i vull gaudir jugant amb els meus companys. Soc un futbolista que es cuida molt i que viu les 24 hores del dia pel futbol».

Natalio ja coneix alguns dels seus nous companys. Amb Jordi Masó hi va coincidir a Segona amb el Llagostera, i a José Martínez i a Xumetra s'hi ha enfrontat en diverses ocasions tant a Segona A com a la Segona B. El nou davanter olotí reconeix que també ha apostat pel projecte de l'Olot per Raúl Garrido. «Tinc molt bones referències d'ell i ha insistit perquè jo pugui estar aquí. M'agrada l'estil de joc que projecta i estic desitjant començar a jugar», valorava Natalio Lorenzo.