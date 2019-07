Remuntada de l'Olot per derrotar l'Al-Sadd de l'exblaugrana Xavi

La visita de l'Al-Sadd de Qatar amb Xavi Hernández a la banqueta va portar un miler i mig d'espectadors al municipal d'Olot per veure com els locals s'emportaven la victòria remuntant a la segona meitat gràcies als gols del visitant Tarek en pròpia porta i de Joel Arimany (2-1).

Els jugadors entrenats per l'exblaugrana Xavi Hernández van aconseguir el que no havia fet cap equip de Segona B la temporada passada a terres volcàniques: prendre-li la pilota a l'equip de Garrido. Els qatarians van dominar completament els primers 45 minuts a través de la possessió de l'esfèrica. Al minut 3 de partit, Aspar ja va haver de realitzar una intervenció providencial per tallar una passada de la mort d'Akram que hagués deixat Hashin sol a porteria buida. Pocs minuts més tard, Joel Arimany va respondre amb una rematada de cap al punt de penal que va passar fregant el pal, en la qual va ser l'ocasió més clara dels olotins en la primera meitat. Al minut 20, i després de diverses arribades de l'Al-Sadd, Hashin va estar a punt de fer el primer després de marxar de dos defensors locals i definir de manera poc precisa davant de Pol Ballesté, que sis minuts més tard va tornar a estar providencial tapant un u contra u molt clar de Nam. Finalment, al minut 26, els visitants van trobar recompensa al bon joc realitzat i Hashin va fer el 0 a 1 després d'empènyer un xut creuat fallit de Haydos. Els de Xavi Hernández van seguir acumulant aproximacions a la porteria olotina durant la primera meitat, mentre que els de la Garrotxa només van poder incomodar el porter rival amb un xut llunyà d'Oriol Pujadas que va marxar per sobre del travesser.

Només iniciar la segona meitat, els olotins van sortir molt més endollats i pressionant a dalt. Al minut 46 ja li van anul·lar un gol a Natalio Lorenzo, que debutava amb la samarreta vermella, mentre que al minut 48 Joel Arimany va fer una passada de la mort dins l'àrea i Tarek la va empènyer a la seva pròpia porteria per posar l'1 a 1 al marcador. Tan sols un minut després, Ali Asad va quedar sol amb Pol Ballesté gairebé vençut, però el barceloní va tornar a fer mostra dels seus reflexos i capacitat de reacció i va fer una estirada prodigiosa per evitar el segon dels qatarians. L'Olot va seguir donant mostres de refer-se a la segona part i al minut 58 Joel Arimany va fer el 2 a 1. Eloi Amagat es va quedar sol davant Saad després d'una gran passada d'Héctor i va cedir la pilota al quartenc perquè només l'hagués d'empènyer. A partir de l'equador del segon temps, l'Al-Sadd va tornar a acumular aproximacions a la porteria de Ballesté, que va fer dues grans aturades consecutives a Akram, jugador més destacat de l'equip visitant.

Els últims 10 minuts de partit van transcórrer sense aproximacions perilloses d'ambdós equips, que ja donaven símptomes significatius de fatiga. Finalment, els olotins es van endur la victòria en un partit que va estar dominat per l'Al-Sadd en la primera meitat i per l'Olot en els segons 45 minuts.