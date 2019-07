El colombià Egan Bernal pren el mallot groc del Tour a Julian Alaphilippe

El corredor colombià Egan Bernal, del Team Ineos, és el nou líder del Tour de França. L'etapa que havia de disputar-se entre Saint Jean de Maurienne i Tignes sobre 126,5 quilòmetres, va ser neutralitzada a 30 quilòmetres de la meta per les males condicions meteorològiques.



L'organització va decidir donar per acabada l'etapa al col de l'Iseran, on Egan Bernal va coronar en primer lloc amb 2 minuts i 7 segons sobre l'anterior mallot groc, el francès Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), i al qual va arrabassar el liderat.



"La cursa ha estat aturada a causa de les condicions climàtiques. Els temps es tenen en l'alt del col de l'Iseran", va anunciar el Tour a la seva web oficial a causa de que la carretera estava impracticable poc abans de Val d'Isere.





?? The day's course has been called due to adverse weather conditions, rider times have been taken at Col de l'Iseran.

?? La course est arrêtée à cause des conditions climatiques. Les temps sont pris en haut du Col de l'Iseran.#TDF2019