Janina Pairó renova amb el GEiEG Uni per assumir el repte de Lliga Femenina-2

A poc a poc, el Citylift GEiEG Uni va desvelant els noms de la plantilla amb que afrontarà el repte de canviar Copa Catalunya per una categoria com la Lliga Femenina-2 on es trobarà alguns equips professionals. Primer va ser la confirmació que Joan Pau Torralba continuaria a la banqueta, després que la capitana Vane González renovava per fer el salt de categoria i, acte seguit, el primer fitxatge: la base internacional del Cerdanytola Laura Méndez. I ahir, el GEiEG Uni va confirmar que Janina Pairó també assumia el repte de jugar a Lliga Femenina-2 amb l'equip de tota la seva vida.

«Farem tot el possible per deixar el nom del club en el lloc més alt. El repte és immens, però l'afrontem juntes amb tota la il·lusió del món», va dir Janina Pairó que, fa algunes temporades, va estar en dinàmica del primer equip de l'Uni participants en entrenaments i debutant de manera puntual a l'elit. Amb González, Méndez i Pairó, el GEiEG Uni compta amb tres jugadores confirmades per a la temporada vinent en la qu la intenció és mantenir gran part del bloc que la temporada passada va aconseguir l'ascens.