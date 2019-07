Raúl Garrido: «Espero que no ens marxi cap més jugador aquest estiu»

Dimecres, l'Olot es va estrenar a casa aquesta pretemporada amb una victòria per 2 a 1 davant l'Al-Sadd de Xavi Hernández. Però, més enllà del resultat positiu, Raúl Garrido, avisa que «en es poden treure grans conclusions amb només una setmana de pretemporada» i admet que la seva principal preocupació és que «no ens marxi cap més jugador aquest estiu» fent referència a les sortides d'Alfredo al Castelló i de Marc Mas al futbol suec.

Durant el partit contra l'Al-Sadd, els garrotxins van acusar la fatiga i els problemes físics i Pedro del Campo i Pep Chavarría van haver de ser substituïts per molèsties. Tot i això, el tècnic valencià confirma que les lesions no són greus: «Pedro ja havia notat molèsties al quàdriceps en l'escalfament i només iniciar el partit ja ha notat que no estava per jugar. Pep ha tingut un cop al genoll que l'ha obligat a sortir, però en principi no són lesions preocupants».

Davant l'Al-Sadd van tenir minuts per primera vegada amb la samarreta olotina dues de les tres incorporacions: Vivancos i Natalio. Joel Arimany ja va debutar davant l'Al-Arabi. Raúl Garrido està encantat amb aquestes incorporacions i està convençut que aportaran moltes coses a l'equip. «M'han agradat com s'han desenvolupat els nous, però em quedo amb tot l'equip amb general; sobretot amb els que han participat en la segona meitat. Tot i això, no puc valorar negativament els que han participat en la primera perquè entenc que ha estat una setmana dura i encara han d'agafar la forma física», explica Garrido, que també va parlar de la baixa de Marc Mas i del seu substitut, Natalio Lorenzo_ «És una baixa important, però Natalio és un jugador molt contrastat, té experiència i s'adaptarà molt ràpid pel seu caràcter i el seu estil de joc».

Una de les novetats a l'onze olotí va ser la titularitat de Xumetra com a carriler dret, posició en la qual va jugar fins al minut 79, quan va ser substituït pel juvenil Joel Ferrés. «Volem treballar aquesta pretemporada per adaptar des del primer moment Xumetra al carril dret. L'any passat ja va tenir algunes intervencions en aquesta posició, però molt puntuals».

Dimecres, a la banqueta visitant, el Municipal d'Olot va tenir la visita especial de Xavi Hernández, qui està iniciant la seva primera aventura com entrenador. Garrido va poder parlar una estona amb ell abans del partit i va quedar sorprès pel coneixement que té la llegenda blaugrana sobre el projecte olotí. «M'ha sorprès perquè és un gran coneixedor del futbol català i del nostre projecte. El seu equip va jugar molt bé, m'agrada l'estil que proposen i va va ser un plaer parlar amb ell una estona abans del partit», diu Garrido.