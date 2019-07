Tour Victòria per a Quintana i Bernal s'enfila al segon lloc

El colombià Nairo Quintana (Movistar) va guanyar ahir la primera etapa alpina després de culminar en solitari una escapada que compartia amb una trentena de corredors i el francès Julian Alaphilippe (Deceuninck) i conserva el groc, ara amb el també colombià Egan Bernal (Ineos) en segon lloc. La victòria de Quintana es va gestar en un atac al Col del Galibier, on va deixar enrere els seus companys de fuga, com el francès Romain Bardet. Julian Alaphilippe va cedir en els metres finals del Galibier, però va acabar arribant amb la resta de favorits, excepte el colombià Egan Bernal (Ineos), que se situa segon a la general. «Sabia que podia ser un gran dia per a mi i hem parlat amb l'equip per fer diferents tipus d'estratègies. Al final ens ha sortit la victòria d'etapa. M'ha anat bé en el tema personal, però aquesta és sobretot una victòria de tot l'equip», va explicar el ciclista colombià del Movistar després de l'etapa.