El gironí Bertu Fernàndez, nou assistent de la selecció qatariana

L'exentrenador del Palamós Bertu Fernàndez, quan va marxar del degà va fer les maletes i va continuar la seva carrera professional a Ucraïna, allà va formar part del futbol formatiu del Futbol Club Dnipro. El tècnic gironí acumula ja tres experiències lluny de casa des que va deixar les terres gironines: a Ucraïna, a Bahrain i a Qatar. Bertu Fernández fins ara era el tècnic de la selecció sub-23 de Qatar, però, en breu encetarà una nova tasca, ja que s'integra com a assistent a l'absoluta. El passat dimecres era a la tribuna de l'estadi Palamós-Costa Brava observant el partit entre l'Al-Arabi de Jordi Condom davant el Toulouse. Bertu Fernández recordava pel Degà TV que «al cap de deu dies de deixar el Palamós vaig marxar cap a Ucraïna, després a Bahrain i finalment a Qatar». Albert Fernández Caballeria, que ha treballat al costat de Michael Laudrup explica la febre que es viu a Qatar de cara a la preparació que farà aquest país del Mundial de Futbol del 2022, segons l'extècnic del Cassà i Guíxols, entre d'altres, creu que «el Mundial s'apropa i es nota, la temporada passada la final de la copa de l'Emir (Copa del Rei) la vam jugar en un dels estadis del Mundial i les instal·lacions són espectaculars». Bertu Fernàndez assegura que hi ha bona matèria primera a Qatar perquè aquest país faci un bon paper al Mundial, «la selecció absoluta ha quedat campiona d'Àsia el passat gener i vam fer un bon paper en la Copa Amèrica». A Palamós, fa uns dies Xavi Hernández es va estrenar com a tècnic de l'Al-Sadd, per Bertu Fernández l'excapità blaugrana suposa un bon reclam pel futbol a Qatar, «la presència d'en Xavi reforça el projecte de futbol a Qatar». La intenció de Bertu Fernández és quedar-se més anys a Qatar? La resposta del gironí és, «això és futbol i mai saps què pot passar, així que de moment disfrutem de la feina». Avui, l'Al-Arabi de Jordi Condom s'enfronta al Palamós de Joan Mármol. Aquest vespre, el degà disputa el segon amistós de pretemporada davant un altre conjunt qatarí.