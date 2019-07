L'Spar Citylift Girona i el Bàsquet Girona es proposen «créixer junts»

A Girona el bàsquet sempre ha sigut un esport de referència. Ara, amb l'Spar Citylift Girona sent capdavanter del bàsquet espanyol. A més, el club presidit per Cayetano Pérez jugarà per segona vegada en la seva història la màxima categoria del bàsquet europeu: l'Eurolliga femenina. D'altra banda hi ha el Bàsquet Girona. El club, com l'Uni, també juga els partits a Fontajau, disputa els partits a LEB Plata. Una competició que van estar a punt d'abandonar en motiu de l'ascens el curs passat. Malgrat no ser a l'elit del bàsquet nacional, des del club gironí es vol arribar a l'ACB a través d'un projecte cuit a mig-llarg termini.

Des dels dos clubs gironins les coses s'estan fent bé i ahir es va fer oficial un nou acord de col·laboració entre ambdues entitats.

La van fer pública a través d'una imatge penjada, tant a les xarxes socials com a la pàgina web d'ambdós clubs, on es pot veure Cayetano Pérez i Marc Gasol asseguts junts amb les respectives samarretes. A més d'aquesta instantània també es va publicar un comunicat on s'exposava tots els termes i condicions de l'acord.

El principal motiu de la posada en marxa d'aquest nou conveni és el de seguir «creixent junts». Ho faran a través d'un seguit de propostes que beneficiaran tant les dues entitats com els seus socis i aficionats. Aquestes propostes seran la «pràctica de l'esport a través d'activitats conjuntes fins a avantatges econòmics pels socis d'algun dels dos clubs».

A part de tots els beneficis que s'obtindran per ser soci d'algun dels dos clubs, el comunicat també ha volgut deixar clar que es voldran incentivar els valors a través de l'esport. «Es realitzaran plegats dinàmiques diverses per donar importància als valors que transmet l'esport». A més a més, també es faran activitats en «actes tradicionals de la ciutat com a representats de la cultura esportiva de Girona», per ajudar a fer créixer la cultura esportiva de Girona.

Per finalitzar, aquest comunicat publicat ahir per ambdues entitats, tant a les xarxes socials com a les pàgines web dels respectius clubs gironins, conclou explicant que la «intenció d'aquest vincle també és la de compartir iniciatives socials que ja es duien a terme des dels dos clubs».