Tour Egan Bernal es posa líder en una etapa escurçada pel mal temps

El corredor colombià Egan Bernal, de l'Team Ineos, és el nou líder del Tour de França després d'adjudicar la dinovena etapa, que havia de disputar-se entre Saint Jean de Maurienne i Tignes sobre 126,5 quilòmetres, però que va ser neutralitzada a 30 quilòmetres de la meta per les males condicions meteorològiques. L'organització va decidir donar per acabada l'etapa al col de l'Iseran, on Egan Bernal va coronar en primer lloc amb 2 minuts i 7 segons sobre l'anterior mallot groc, el francès Julian Alaphilippe (Deceuninck) i al qual va acabar arrabassant el lideratge. Va ser una etapa plena de sorpresa. La primera, l'abandonament de Thibaut Pinot, la gran esperança francesa al costat d'Alaphilippe per tornar a guanyar el Tour 35 anys després del mite Bernard Hinault. I després, quan Bernal anava disparat a sentenciar el Tour va arribar la neutralització dels últims quilòmetres. Ara, Egan Bernal és líder amb 48 segons de marge sobre Alaphillippe, 1.16 respecte al seu companya d'equip Geraint Thomas i l'holandès Steven Kruijswijk és quart a 1.28. Mikel Landa va pujar ahir fins a la sisena posició, però a 4.35 de Bernal.