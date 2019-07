El Barça guanya amb dos gols del jove Carles Pérez i el Madrid frega el rídicul amb l'Atlètic

El Barça es va imposar amb comoditat el Vissel Kobe nipó gràcies a dos gols de bella factura de Carles Pérez, en el seu segon partit amistós de la pretemporada disputada al Japó, que va suposar el retrobament d'Andrés Iniesta, David Villa i Sergi Samper amb els seus excompanys. El primer partit va ser la derrota contra el Chelsea (1-2). Iniesta, als seus 35 anys, va brillar en la primera part contra l'equip on havia jugat tota la seva carrera fins ara, mentre que del costat blaugrana va destacar sobretot l'aportació de Dembélé i dels futbolistes del planter -com Carles Pérez, l'autor del doblet- per emportar-se la Copa Rakuten en el partit que va tenir lloc a Kobe (oest del Japó).

Després d'una primera meitat sense gols, en què només un xut de Griezmann -sense perill- i un altre de Rakitic que el porter va desviar, van estar a punt de trencar un 0-0 que no es va desfer fins a la segona part: primer va avisar Todibo amb un cop de cap al pal, però els japonesos ja no van poder mantenir l'empat quan Carles Pérez va definir una gran assistència de Malcom. Uns minuts més tard, el mateix Pérez faria el definitiu 0 a 2.

Per la seva part, el derbi madrileny disputat als Estats Units entre l'Atlètic i el Madrid va acabar amb una golejada que als de Zidane els costarà d'oblidar: 7 a 3. Diego Costa va marcar quatre gols, i els blanc-i-vermells van arribar a situar-se 6 a 0 en el marcador. Una picabaralla entre el davanter i Carvajal va acabar amb tots dos jugadors expulsats i, a partir d'aquí, el Madrid va aconseguir reduir les diferències. Per l'Atlètic de Madrid també va marcar el gran fitxatge de l'estiu, el jove Joao Félix, Ángel Correa i Vitolo. Poc van importar els gols de Nacho Fernández, Karim Benzema (de penal) i Javi Hernández. El mal, per al Reial Madrid, ja estava fet. La ferida patida ahir trigarà a tancar-se.