L'olotí Blai Mallarach, subcampió del món amb Espanya en perdre la final contra Itàlia (5-10)

Blai Mallarach, segon per l'esquerra, ahir en la cerimònia del podi del Mundial de Corea del Sud.

Blai Mallarach, segon per l'esquerra, ahir en la cerimònia del podi del Mundial de Corea del Sud. reuters

L'0lotí Blai Mallarach es va haver de conformar ahir amb la medalla de plata en el Mundial de de Gwangju (Corea del Sud) després que la selecció espanyola de waterpolo perdés la final contra Itàlia (5-10). Deu anys després de la seva última final mundialista, Espanya, que havia fet un gran Mundial fins ahir, no va estar a l'altura davant un rival que tenia molt ben apresa la lliçó. Mallarch va marcar dos dels cinc gols de la selecció espanyola.

La igualtat es va mantenir en el primer quart (2-2), però en els dos següents, els transalpins els van guanyar pel mateix parcial (1-3) i l'avantatge es va disparar (3-8). Un gol de Mallarach va donar una mínima esperança als de David Martín davant el quart final (4-8).Però un gol de Luongo en l'inici de l'últim capítol del partit ho va deixar tot a punt per a sentència. Itàlia va guanyar per 5-10 i va aconseguir el seu quart títol mundialista de la història, després dels aconseguits el 1978, 1994 i 2011, després de signar un espectacular torneig en el qual no va perdre ni un sol partit.

Espanya torna a guanyar una medalla en un Mundial després de la plata aconseguida fa deu anys a Roma.