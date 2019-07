«M'agradaria veure el Palamós al més amunt possible, perquè som el degà»

El tècnic palamosí ha tornat a les instal·lacions de l'Estadi Palamós-Costa Brava aprofitant la pretemporada del seu actual club després de canviar Bèlgica per Qatar

El palamosí Jordi Condom va tornar aquest passat dimecres a l'Estadi Palamós-Costa Brava, un escenari que coneix de dalt a baix perquè al degà del futbol català hi ha fet un munt de funcions: futbolista, coordinador del futbol base, director esportiu i entrenador. Condom forma part del quadre tècnic de l'Al-Arabi: l'equip de Qatar està fent aquests dies un stage de pretemporada i s'allotja a Peralada. Dimecres van jugar i van perdre a Palamós davant el Tolosa (3-2) i ahir, de nou a l'estadi que Condom coneix tan bé, l'Al-Arabi van perdre contra el Palamós , que entrenarà Joan Mármol a Primera Catalana, per 2-0.

Jordi Condom fa uns anys va marxar de casa per encetar nous reptes a l'estranger i ha encetat una nova etapa, ara com a membre de l'staff tècnic de l'Al-Arabi. El palamosí ja coneixia Qatar de l'època en què va treballar pel projecte Aspire Football Dreams. Abans d'emprendre l'aventura qatarí, Condom va treballar a Bèlgica, primer al KAS Eupen i després al KSV Roeselarlae.

Feliç de tornar a casa per uns dies?

Sí, estic content de tornar a Palamós perquè aquí hi he viscut moltes experiències i avui m'he retrobat amb moltes cares conegudes. Estem fent una estada de pretemporada per terres gironines i ens allotgem a l'hotel Golf Peralada, ja hem jugat contra el Girona i l'Olot i farem un total de cinc amistosos per arribar rodats a l'inici de Lliga que comença a mitjans agost.

Fa tanta calor a Qatar com a Catalunya?

Més. Pensa que allà estem a nivells de 45, 46 i 47 graus i a la nit baixa als 38 o 40.

Com és el dia a dia de Jordi Condom a Doha?

Doha és una capital molt bonica, té mar i és molt moderna, amb molta vida a l'exterior, hi ha uns enormes centres comercials que són com una ciutat. En l'àmbit esportiu, l' staff ens reunim al matí i entrenem aviat, entre les cinc i les sis perquè allà sempre es fa fosc aviat. De seguida, començarem a jugar en estadis que s'han construït per acollir el Mundial i que compten amb climatització perquè els jugadors disposin d'una temperatura idònia.

L'Al-Sadd de Xavi Hernández és el favorit de la Lliga?

Sí, l'Al-Sadd és el rival a batre perquè els darrers anys és l'equip més fort, però nosaltres ens hem reforçat per posar-li dificultats, el nostre objectiu és estar a dalt i acabar entre els quatre primers per poder jugar la Champions asiàtica.

L'any 2022 se celebra el Mundial de futbol a Qatar, hi ha moltes noves infraestructures?

Sí, s'ha creat una nova línia de metro amb uns dissenys espectaculars, pel que fa als estadis, nosaltres n'estrenarem alguns ara quan començarem la Lliga i de passada servirà a l'organització com a banc de proves per polir defectes que hi pugui haver.

El Palamós de Mármol aconseguirà l'ascens?

Jo aquí m'hi he deixat la pell i m'agradaria veure el Palamós al més amunt possible i pel nom que té i perquè som el degà, la Tercera Divisió estaria bé. Em trec el barret amb la directiva perquè buscar i trobar recursos costa molt, en definitiva, l'important és que això no es perdi mai.